Уборка снега

Ночью в Саратове эвакуировали 39 машин. В администрации также назвали адреса, где нельзя парковаться.

Сегодня, 5 февраля, в Саратове будут эвакуированы автомобили, припаркованные под запрещающими знаками, а также брошенные на проезжей части по следующим улицам:

- ул. Советская от ул. Вольская до ул. Горького;

- ул. Рабочая от ул. Рахова до ул. Радищева;

- ул. Тархова от ул. Гришаева до ул. Топольчанская;

- ул. Высокая от ул. Танкистов до ул. Планерная;

- ул. Горького от ул. Рабочая до пр. Кирова;

- ул. Чернышевского от ул. 2-й Садовая до ул. 3-я Дегтярная;

- ул. Ульяновская от ул. Рахова до ул. Вольская;

- ул. Кутякова от ул. Рахова до ул. Астраханская;

- ул. Лермонтова от ул. Октябрьская до Обуховский пер.;

- ул. Дегтярная от ул. Чернышевского до ул. Б. Садовая;

- ул. 2-я Садовая (малая) от ул. Рахова до ул. Хользунова;

- ул. Б. Казачья от ул. Горького до ул. Вольская.