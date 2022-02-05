Уборка снега
Ночью в Саратове эвакуировали 39 машин. В администрации также назвали адреса, где нельзя парковаться.
Сегодня, 5 февраля, в Саратове будут эвакуированы автомобили, припаркованные под запрещающими знаками, а также брошенные на проезжей части по следующим улицам:
- ул. Советская от ул. Вольская до ул. Горького;
- ул. Рабочая от ул. Рахова до ул. Радищева;
- ул. Тархова от ул. Гришаева до ул. Топольчанская;
- ул. Высокая от ул. Танкистов до ул. Планерная;
- ул. Горького от ул. Рабочая до пр. Кирова;
- ул. Чернышевского от ул. 2-й Садовая до ул. 3-я Дегтярная;
- ул. Ульяновская от ул. Рахова до ул. Вольская;
- ул. Кутякова от ул. Рахова до ул. Астраханская;
- ул. Лермонтова от ул. Октябрьская до Обуховский пер.;
- ул. Дегтярная от ул. Чернышевского до ул. Б. Садовая;
- ул. 2-я Садовая (малая) от ул. Рахова до ул. Хользунова;
- ул. Б. Казачья от ул. Горького до ул. Вольская.