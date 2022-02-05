Тройная авария с Газелью случилась в Кировском районе

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 4 февраля, тройная авария случилась в Кировском районе Саратова. Об этом сообщает ГУ ГИБДД региона.

Авария была зафиксирована в 16:50 напротив дома № 296 по улице Соколовой. 21-летний парень на Газели врезался в Kia Rio, за рулем которой сидела 36-летняя женщина и Hyundai Solaris с 40-летним водителем.

В результате ДТП пострадали два человека: водитель Hyundai Solaris и 63-летняя пассажирка Kia Rio. Они доставлены в больницу.

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