Фото: ГУ МЧС
В Балаково загорелась пиццерия. Как сообщает ГУ МЧС Саратовской области пожар начался из-за масла во фритюрнице.
Возгорание произошло по адресу Ленина, 94/1. В 11:15 пожарным сообщили о загорании в кафе «Донна пицца», расположенном на первом этаже двухэтажного жилого дома.
На месте выяснилось, что пожар начался на кухне. Сначала загорелось масло во фритюрнице, а затем вещи рядом. На место выезжали два пожарных расчета. Обошлось без пострадавших.
Пожар на кухне
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