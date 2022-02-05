Фото: ГУ МЧС

В Балаково загорелась пиццерия. Как сообщает ГУ МЧС Саратовской области пожар начался из-за масла во фритюрнице.

Возгорание произошло по адресу Ленина, 94/1. В 11:15 пожарным сообщили о загорании в кафе «Донна пицца», расположенном на первом этаже двухэтажного жилого дома.

На месте выяснилось, что пожар начался на кухне. Сначала загорелось масло во фритюрнице, а затем вещи рядом. На место выезжали два пожарных расчета. Обошлось без пострадавших.

Пожар на кухне

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.