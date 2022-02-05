Уборка в Саратове

Сегодня, 5 февраля, ночью Саратов будут убирать сто дополнительных машин. В связи с наступлением морозов глава города Михаил Исаев потребовал усилить посыпку улиц реагентами.

Сейчас дороги и улицы Саратова убирают от снега 300 единиц техники, а ночью их станет 400. Сформировано более 20 звеньев на вывоз снега. Главы районных администраций доложили о маршрутах, по которым сегодня работает спецтехника.

Троллейбус № 4 не ходит из-за аварии на сетях ООО «КВС». Напомним, на улице Чернышевского, забил фонтан воды. Сейчас трубу починили, к 15:00 обещают заделать асфальт.

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