Сегодня, 5 февраля, в двух районах Саратова отключили воду до вечера, о чем информирует ООО «КВС».

В Ленинском районе авария произошла на линии водопровода по адресу Международная, 36. До 20:00 отключена холодная вода для абонентов по адресам: Молодежный проезд, 3,5; Мира, 27,27а,29,29а; Гвардейская, 1,1а,3,3а; Международная, 26-40; 4-я Дачная, где 25 коттеджей.

Напомним, ранее мы сообщали об отключении воды в Заводском районе.

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