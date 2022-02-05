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Здоровье5 февраля 2022 8:29

В Саратовской области от коронавируса умер 32-летний мужчина

Всего скончались восемь человек за сутки
Наталия Калинина
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В Саратовской области от коронавируса умер 32-летний мужчина, об этом сообщает сегодня, 5 февраля, федеральный оперштаб.

За прошедшие сутки от осложнений коронавирусной инфекции скончались четыре женщины и четверо мужчин в возрасте от 32 до 88 лет. При этом 32-летний мужчина страдал также заболеванием сердечно-сосудистой системы. Всего за время пандемии жертвами вируса стали 5395 саратовцев.

Напомним, всего в Саратовской области коронавирусом заразились уже 151 256 человек.

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