В Заводском районе отключили воду в поселке и на трех улицах

Сегодня, 5 февраля, в Заводском районе Саратова отключили воду до вечера, о чем сообщает ООО «КВС».

Авария произошла по адресу Кавказский проезд, 2. На время ремонта труб прекращена подача холодной воды по адресам Кавказский проезд, 2, 4, 6, 7, 9, Томская, 9. Восстановить подачу воды собираются к 18:00.

Еще одна авария случилась на городском водопроводе по адресу: Орджоникидзе, 11а. До 20:00 прекращена подача холодной воды в поселок Юриш и по адресу Орджоникидзе, 27.

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