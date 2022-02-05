Эвакуация

Сегодня, 5 февраля, в Саратове вновь эвакуируют школы, о чем информирует городская администрация.

На данный момент учебный процесс все еще продолжается в восьми общеобразовательных школах, однако в связи с проведением мероприятий экстренных служб по обследованию зданий школ занятия пришлось прервать.

Таким образом, из-за сообщений о неких угрозах занятия удалось сорвать.

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