Дороги в Саратовской области от снега убирают 882 спецмашины

Уборка

На 7:00 сегодня, 5 февраля, снегопад в Саратовской области продолжается в 15 районах.

Дороги региона от снега убирают 882 единицы техники, а также Камазы для вывоза снега, об этом в своем Телеграм-канале сообщает Роман Бусаргин.

На федеральных автомобильных дорогах задействованы 312 единиц техники, на региональных дорогах – 218 машин, на муниципальных работают 352 спецмашины.

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