На сегодня, 5 февраля, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 1 639 человек. Всего в регионе подтверждено 151 256 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 130 607 человек, за сутки — 195. В стационарах региона остаются 1 730 человек, на амбулаторном лечении пребывают 13 705.
Возрастной состав заболевших:
- до 6 лет – 71;
- 7-14 лет – 133;
- 15-17 лет – 76;
- 18-29 лет – 222;
- 30-49 лет – 608;
- 50-64 лет – 340;
- 65 и старше – 189.
С пневмонией подтверждено 40 случаев, с признаками ОРВИ — 1 596, трое переносят болезнь без симптомов.
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