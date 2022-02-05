На сегодня, 5 февраля, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 1 639 человек. Всего в регионе подтверждено 151 256 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 130 607 человек, за сутки — 195. В стационарах региона остаются 1 730 человек, на амбулаторном лечении пребывают 13 705.

Возрастной состав заболевших:

- до 6 лет – 71;

- 7-14 лет – 133;

- 15-17 лет – 76;

- 18-29 лет – 222;

- 30-49 лет – 608;

- 50-64 лет – 340;

- 65 и старше – 189.

С пневмонией подтверждено 40 случаев, с признаками ОРВИ — 1 596, трое переносят болезнь без симптомов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.