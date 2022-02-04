Молодая женщина из Энгельса не платила алименты на четверых детей и отправилась под суд. Прокуратура Саратовской области сообщает о подробностях дела.

Перед судом предстала 31-летняя женщина, лишенная родительских прав. Она упорно не желала платить алименты на четверых своих детей 12, 9, 8 и 7 лет. Дети проживали в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Общая сумма долга составила более 73 тысяч рублей.

Нарушительница постоянного источника дохода не имела. Суд назначил ей полгода исправительных работ с удержанием из заработной платы 10 процентов в доход государства. Из зарплаты осужденной будут изыматься и алименты на содержание ее детей.

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