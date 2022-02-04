Фото: СУ СК Саратов

В Октябрьском районе упавший с крыши лед разбил голову 36-летнему мужчине. СУ СК проводит доследственную проверку.

По предварительным данным, инцидент произошел вечером, 2 февраля. В больницу доставили 36-летнего мужчину с диагнозом сотрясение головного мозга. Пострадавший рассказал, что с дома № 118 по улице 2-я Садовая на него упала куча снега.

Специалисты обещают дать оценку действиям лиц, ответственных за уборку снега с фасада и крыши жилого дома.

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