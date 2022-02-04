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Общество4 февраля 2022 14:14

В Саратове в субботу пройдут ярмарки выходного дня

Источник:kp.ru
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На Театральной площади Саратова 5 февраля пройдет традиционная ярмарка выходного дня.

Ярмарки также пройдут в поселке Юбилейном на сельскохозяйственном рынке, в Заводском районе возле пересечения улиц Пензенской и Томской и в поселке Елшанка.

Все ярмарки открываются в 8.00 и работают до 16.00 По ценам производителей здесь предлагают приобрести мясо и молочные продукты, рыбу, яйца, мед, макаронные и кондитерские изделия.

Напоминаем, что на ярмарке, как в месте массового скопления людей, действует масочный режим.

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