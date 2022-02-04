В цирке Саратова стартует уникальная программа в честь юбилея Петра I

Фото: cirkus-saratov.com

Завтра, 5 февраля, Саратовский цирк имени Братьев Никитиных откроет сезон с шоу «Быть по сему», посвященному 350-летию со дня рождения Петра I.

На манеже выступят бенгальские тигры, а также дрессированные лошади. Программу разбавят сюжеты клоунского музыкального дуэта «Step & Jazz». Также заготовлено выступление гимнастов и жонглеров.

Помимо тигров в преставлении примут участие попугаи и собачки. Представления будут идти с 5 февраля по 24 апреля.

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