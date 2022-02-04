Грузовик наполовину сжевал легковушку: Под Саратовом два человека погибли в ДТП

ДТП в Лысогорском районе Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Саратовской области на трассе Р22 в Лысогорском районе 4 февраля произошло смертельное ДТП.

В 16.05 у села Юрловка столкнулись грузовик IVEKO и легковушка Datsun On-Do.

Водитель грузовика по предварительным данным, не пострадал. Как сообщили в областной ГИБДД, водитель легковушки и его пассажирка от полученных травм скончались на месте ДТП еще до прибытия скорой помощи.

На месте работают сотрудники ГИБДД, спасатели, пожарные, обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

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