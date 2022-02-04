Саратовские предприниматели заработали в 2021 году на госзаказах 65 миллиардов рублей

Наталия Калашникова Фото: Дарья Васенина

Сегодня, 4 февраля, в пресс-центре «КП-Саратов» рассказали об итогах работы в сфере госзаказа Саратовской области и задачах на текущий год.

Замминистра экономического развития Саратовской области Наталия Калашникова рассказала о том, что за 2021 год в регионе через систему госзакупок заключили контракты на 65 миллиардов рублей: 38 млрд – по областному заказу, и 27 – по муниципальному. С учетом национальных проектов и государственных программ общий объем закупок увеличился почти на 10 млрд.

Разыграны были контракты на 50 миллиардов. Так, провели более 31 тысячи аукционов и конкурсов, что позволило сэкономить почти 3,5 милларда рублей и обеспечить дополнительные закупки необходимых товаров и услуг. Большей частью регион тратился на дорожные и строительные работы, а также на здравоохранение.

По каждой второй закупке в приоритете стояли подрядчики из субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных НКО – всего разыграли свыше 19 тысяч таких тендеров. По крупным контрактам малый бизнес привлекали в качестве субподрядчиков.

Ззаместитель директора государственного казенного учреждения Саратовской области "Государственное агентство по централизации закупок" Вадим Шураков рассказал, что общая сумма закупок для сферы здравоохранения превысила отметку в 12 млрд рублей. К примеру, для приобретения высокотехнологичного оборудования и автотранспорта агентство провело закупки на сумму свыше трех млрд рублей.

Шураков отметил, что в прошлом году среднее число участников по закупкам, проводимым агентством, выросло с 3,8 в 2020 году до 4,3, это выше общероссийского показателя.

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