В семи школах Саратова продлен карантин

С 5 февраля закрывается на карантин школа села Усть-Курдюм в Саратове. Это решенпие принято в мэрии после превышения там 20% заболеваемости школьников.

При этом продлевается карантин в школах № 10, 14, 21, 51, 55, 100, а также в Русской православной классической гимназии имени преподобного Сергия Радонежского.

С понедельника выходят на занятия ученики в школы № 41, 44, 61, 81, гимназию № 34, а также прогимназию № 237.

Частично возобновляется учеба в Национальной гимназии имени Героя Советского Союза Г. Г. Рамаева, гимназии № 89, Медико-биологическом лицее, школе № 67, школе поселка Дубки.

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