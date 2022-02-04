Самолету ЯК-42 у бывшего аэропорта Саратова отремонтировали крылья

Это был последний ЯК-42. котрый сохранился на стоянке на территории бывшего аэропорта

Ветераны Саратовского авиационного завода совместно с сотрудниками службы спасения Правительства области провели ремонтно-восстановительные работы и привели в порядок крылья самолета ЯК-42, который установили как памятник возле здания бывшего саратовского аэропорта "Центральный". Об этот сообщили в телеграм-канале Володин.Саратов.

Конструкция крыльев была серьезно повреждена в ходе демонтажа - их грубо отпилили. На это обратили внимание общественники и ветераны завода.

Сейчас у нового памятнгго символа города впереди покраска. Кроме тоо, будет благоустроена прилегающая территория.

Напомним, в середине декабря спикер ГД Вячеслав Володин на личные средства выкупил последний из оставшихся целым на территории региона ЯК-42, выпущенных на Саратовском авиационном заводе. Володин передал его в дар городу.

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