В Саратове пройдет Кубок России по прыжкам в воду

.

В Саратове с 21 по 27 февраля состоится Кубок России по прыжкам в воду. Он пройдет в новом Дворце водных видов спорта, который открылся в прошлом году в поселке Солнечный-2.

Соревнования такого уровня по этому виду спорта пройдут в нашем городе впервые.

В региональном минспорта уже анонсировали участие сильнейших спортсменов страны. Среди них - серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина Евгений Кузнецов, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года в синхронных прыжках с вышки Александр Бондарь, четырехкратная чемпионка Европы Юлия Тимошинина, трехкратная чемпионка Европы Екатерина Беляева, двукратный чемпион Европы Никита Шлейхер, чемпионка Европы Мария Полякова, чемпионка Европы Анна Конаныхина.

В программе индивидуальные и синхронные прыжки с 3 и 10-метровых трамплинов.

Будут ли пускать зрителей и в каком количестве – решат позже с учетом рекомендаций управления Роспотребнадзора по Саратовской области.

- Уже 14 февраля основной состав сборной России приедет в Саратов и начнет тренировки в прыжковом комплексе. Дворец водных видов спорта, построенный при поддержке председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Викторовича Володина, позволил региону получить право проведения Кубка России, - напомнил министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.

Строительство дворца было начато после победы саратовца Ильи Захарова на Олимпиаде в Лондоне в 2021 году.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.