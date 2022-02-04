Заседание Саратовской областной думы перенесли из-за заболеваемости коронавирусом

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Депутаты Саратовской областной думы решили не собираться всем составом на заседание в феврале. Такое решение принял Совет Думы.

- Это связано с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом в области и «чтобы остановить распространение инфекции важно избегать скопления людей, - сообщил спикер парламента Александр Романов. По информации, представленной ему областным министерством здравоохранения, рост заболеваемости будет продолжаться в течение еще 10 дней.

Предположительно, новую дату заседания могут назначить в конце февраля.

Пока депутатам предложено поработать с людьми в своих избирательных округах.

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