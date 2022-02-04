Рухнувшая стена выбила окно

Жители обрушившегося дома в Саратове отказались от временного убежища. Об этом, а также о начале проверки всех обстоятельств случившегося сегодня, 4 февраля, сообщила прокуратура Кировского района

Напомним, в Саратове произошло обрушение части кирпичной кладки дома на улице Гоголя.

Двухэтажный дом 1917 года постройки имеет четыре квартиры, из которых жилыми являются две. Дом аварийным не признавался, находится на самоуправлении собственников.

На момент обрушения в нем жили восемь человек в том числе ребенок, никто из них не пострадал. Жильцы отказались от предложенного временного муниципального жилья и отправились к родственникам. Сейчас дом обследуют на предмет безопасности и пригодности для дальнейшего проживания.

Прокуратура района организует сбор оперативного штаба с участием жителей дома и управляющей организации.

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