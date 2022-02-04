Жителям Саратова рассказали об ограничении парковки на вечер. Как сообщает городская администрация, в прошлую ночь с улиц забрали 20 автомобилей.
С 20:00 до 6:00 вводится ограничение стоянки и движения по улицам:
- Гвардейская вблизи РЦ «Александрия»;
- Яблочкова от ул. Вольская до ул. Горького.
За прошедшую ночь были эвакуированы 20 автомобилей.
Сегодня вечером будут забирать автомобили нарушителей по следующим улицам:
- ул. Антонова;
- ул. Ипподромная;
- ул. Рахова от ул. Б.Горная до ул. Кутякова;
- ул. Б. Горная от ул. Рахова до ул. Вольская;
- ул. Кутякова от ул. Рахова до ул. Радищева;
- ул. Пугачева от ул. Кутякова до ул. Б. Горная;
- ул. Тархова от пр. Строителей в сторону ул. Топольчанская;
- ул. Слонова;
- ул. Пугачева от ул. Мичурина до ул. Советская;
- ул. Рахова;
- ул. Загороднева;
- ул. Симбирская от ул. Кутякова до ул. Б. Горная.