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Общество4 февраля 2022 11:12

В Саратовской области выделяют дополнительные деньги на отлов бродячих собак

Средства распределят между 10 приютами
Источник:kp.ru
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Выделят деньги на дополнительный отлов бродячих собак

Выделят деньги на дополнительный отлов бродячих собак

Пять миллионов рублей правительство Саратовской области в виде грантов распределит между 10 приютами, которые занимаются отловом и содержанием бродячих животных в регионе. Об этом на встрече с руководителями приютов сообщил 4 февраля председатель правительства Роман Бусаргин.

- Не менее 70% средств будет необходимо потратить непосредственно на отлов и содержание. Часть денег можно использовать для создания в приютах новых вольеров. В этом случае из бюджета будет компенсироваться 50% стоимости работ, - сообщил Бусаргин.

На стерилизацию животных, которые уже содержатся в приютах, выделят еще один млн рублей, и эта сумма не окончательная.

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