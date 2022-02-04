В Саратовской области выделяют дополнительные деньги на отлов бродячих собак

Выделят деньги на дополнительный отлов бродячих собак

Пять миллионов рублей правительство Саратовской области в виде грантов распределит между 10 приютами, которые занимаются отловом и содержанием бродячих животных в регионе. Об этом на встрече с руководителями приютов сообщил 4 февраля председатель правительства Роман Бусаргин.

- Не менее 70% средств будет необходимо потратить непосредственно на отлов и содержание. Часть денег можно использовать для создания в приютах новых вольеров. В этом случае из бюджета будет компенсироваться 50% стоимости работ, - сообщил Бусаргин.

На стерилизацию животных, которые уже содержатся в приютах, выделят еще один млн рублей, и эта сумма не окончательная.

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