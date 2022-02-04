В Саратовской области может затопить паводком 97 сел и 33 моста

Юрий Юрин озвучил возможные последствия сильного паводка

В случае развития ситуации с паводком весной 2022 года по самому тяжелому сценарию, в Саратовской области в зоне затопления может оказаться 97 населенных пунктов, это 7 тысяч домов и 21 тысяча населения, в том числе, две тысячи детей. Затопленными могут оказаться 33 моста, 71 участок дорог протяженностью около 32 км. Об этом заявил начальник областного управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин на совещании в правительстве по предстоящему паводку.

- По статистике, при худшем сценарии могут быть подтоплены 10 районов области, в паводкоопасном состоянии находятся 24 района. При этом свалки, скотомогильники и захоронения отходов в зоны подтопления не попадут, - заметил Юрин.

Он назвал «самым страшным моментом» ситуацию с прудами и плотинами, которые за счет большого запаса воды в снеге и слабом промерзании почвы могут прорваться.

- Большой риск прорывов дамб и прудов, если в сторону населенных пунктов – то будет крайне тяжелая ситуация. Заблаговременно надо проверить в районах ситуацию по ним. Уже были случаи, в 2008 году, когда взрывали противоположную сторону пруда и спускали воду, чтобы она не затопила село с другой стороны, - рассказал Юрин.

- По каждому населенному пункту, где есть даже малейшая угроза подтопления, будут разработаны модели развития ситуации и определены места временного размещения жителей. Особое внимание уделят низководным мостам и дорогам, которые соединяют сельские поселения с райцентрами. Экстренные службы в случае отсутствия объездных путей в кратчайшие сроки будут организовать переправы.

Ответственность за информирование граждан лежит на социальных службах и на главах поселений, которые должны проводить беседы с жителями и рассказывать о правилах поведения во время паводка. Людям предоставят памятки и список всех телефонных номеров, куда можно обратиться за помощью, - резюмировал председатель правительства Роман Бусаргин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.