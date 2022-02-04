В минздраве рассказали, как борются с очередями в поликлиниках Саратова

Очередь

Сегодня, 4 февраля, в минздраве прокомментировали публикацию КП-Саратов об огромной очереди в поликлинике № 6 в Саратове. В здании на улице Авиастроителей зараженные коронавирусом стояли в одной очереди с другими пациентами.

- В связи с рекордным ростом заболеваемости COVID-19 в регионе нагрузка на полклиники увеличилась в несколько раз. Плановую помощь пациентам никто не отменял. Тем не менее руководство регионального минздрава неоднократно указывало главврачам медицинских учреждений на необходимость развести потоки зараженных и других пациентов. Там, где это физически возможно, это было оперативно сделано, там где нет такой возможности, руководство поликлиник все равно предпринимает все усилия, чтобы развести очереди посетителей, - заявили в пресс-службе регионального минздрава.

В ведомстве также напомнили о существующих возможностях дистанционного обращения в медицинские учреждения. Консультации в некоторых случаях можно получить по телефону. С лечащими врачами можно общаться в мессенджерах.

- По большому счету, в поликлинику стоит приходить только тогда, когда этот поход отложить невозможно, - напоминает саратовский минздрав.

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