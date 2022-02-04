Саратовскую область ожидает мощный паводок

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По данным снегосъема на 31 января 45 см средняя высота снежного покров, это 188% от климатической нормы. В 2021 году в это время высота покрова в среднем по области была 40см

Промерзание почвы в среднем по области составила 23 см при норме в 74 см. В 2021 году этот показатель был 44 см.

Лед на малых реках сейчас 30-48 см толщиной, это меньше прошлогодних значений на 5 см.

Толщина льда на Волгоградском водохранилище 33 – 41 см, это меньше значений за прошлый год.

Все эти данные позволяют ожидать очень высокого уровня паводка и непростого периода его прохождения. Об этом было заявлено 4 февраля на совещании по подготовке к паводку при председателе правительства Саратовской области Романе Бусаргине.

- Март будет в норме по климату, переход через ноль и устойчивые плюсовые температуры следует ожидать в последней декаде марта. Впереди еще несколько недель зимней погоды, с накоплением влаги в снеге.

Уже сегодня запас воды в снеге намного выше нормы, уровень воды в половодье будет выше, на малых реках может быть экстремально высокие уровни воды при резком потеплении.

Пик половодья на Волге ожидается в первой - второй декаде мая, - заявил Юрий Барбарин - начальник Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Он заметил, что уже в ближайщий вторник снова начнется оттепель, продлиться неустойчивая погода с отрицательными температурами и оттепелями. А 9,10, 13 февраля ожидаются серьезные осадки в виде мокрого снега.

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