На Чернышевского троллейбус провалился в коммунальную яму

Фото от администрации района

Сегодня, 4 февраля, на улице Чернышевского в Саратове троллейбус провалился в коммунальную яму, а из поврежденной трубы в небо забил гейдер в несколько метров. Администрация Волжского района города прокомментировала публикацию ИА Комсомольская правда и сообщила о работах по устранению поломки.

- На участке по ул. Чернышевского, 122 произошла аварийная ситуация на сетях ООО «КВС». Сейчас там работают специалисты ресурсоснабжающей организации. Троллейбус вытащили из ямы, он продолжил движение по прежнему маршруту, - пишут чиновники.

Судя по предоставленным снимках коммунальный гейзер удалось усмирить.

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