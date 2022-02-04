Обрушившийся дом

Из обрушившегося под тяжестью снега дома эвакуировали ребенка. Сегодня, 4 февраля, в администрации прокомментировали публикацию ИА Комсомольская правда.

В ГУ МЧС региона сообщили, что обрушение стены кирпичного двухэтажного дома произошло под давлением снежной массы. Рухнула стропильная система крыши, выбило часть стены и окно. Пришлось эвакуировать семь человек, в том числе ребенка. Обошлось без пострадавших.

- Часть здания, где произошло обрушение, является нежилой. Сейчас устанавливается собственник помещения. Запланирован выезд администрации Волжского района и комитета муниципального контроля на место, - пишет администрация Волжского района Саратова.

ЧП в Саратове

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