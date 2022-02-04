Фото. Лиза-Алерт

В Балашове пропал 26-летний парень. Волонтеры «Лиза Алерт» обратились к жителям Саратовской области в социальной сети.

Пропал 26-летний Кирилл Перегудов, его ищут с 2 февраля 2022 года. Рост пропавшего составляет 177 сантиметров, он худощавого телосложения, имеет темно-русые волосы и серые глаза.

В день исчезновения на нем были темно-синяя куртка, синие спортивные штаны, черные кроссовки, а также черная вязаная шапка.

Те, кому известно о местонахождении пропавшего, могут обращаться по телефону 8 927 122 18 32 инфорг Анна (Savanna111).

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