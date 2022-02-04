В Саратовской области за сутки скончались от коронавируса шесть человек

В Саратовской области от коронавируса за минувшие сутки в госпиталях скончались шесть человек.
Об этом сообщили 4 февраля в федеральном оперативном штабе.
- Скончались три женщины и трое мужчин в возрасте от 45 до 89 лет, - уточнили «КП-Саратов» в региональном министерстве здравоохранения.
Таким образом, с начала пандемии в Саратовской области число умерших от коронавируса достигло 5387 человек.
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