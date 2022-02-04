В предстоящую субботу, 5 февраля, жителей Саратова ждут на ярмарках «выходного дня». Об этом сообщает региональное министерство сельского хозяйства.

Торговля стартует на Театральной площади с 8:00. В поселке Юбилейный и в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская/Томская купить товары местных производителей можно с 8:00 до 16:00. Еще есть ярмарка в поселке Елшанка.

На ярмарках продаются молочные и мясные продукты, рыба, яйца, мед, макаронные и кондитерские изделия.

Уточнить интересующие вопросы можно по телефонам: 51-77-12 (суббота, до 14:00), 50-70-17, будние дни 9:00 – 18:00.

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