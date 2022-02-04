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Общество4 февраля 2022 8:07

Бусаргин поручил объявить конкурс на строительство ледового дворца в Энгельсе

Конкурс районная администрация должна объявить до 12 февраля
Источник:kp.ru
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Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин поручил администрации Энгельсского района объявить аукцион на строительство ледового дворца уже на следующей неделе - до 12 февраля.

Напомним, на возведение объекта из федерального бюджета по инициативе спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина выделен 271 млн рублей.

- Руководству района необходимо тщательно подойти к поиску подрядчика. Это должны быть организации, которые в состоянии самостоятельно проводить работы, а не привлекать множество субподрядных организаций, - написал Бусаргин в своем телеграм-канале.

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