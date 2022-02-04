Место обрушения

В Саратове рухнула кирпичная стена дома. Как пишут очевидцы в социальной сети, люди чудом не пострадали.

Пользователь Сергей Саратов сообщил в группе «ЧП в Саратове», что инцидент произошел 3 февраля по адресу Радищего, 71. Обрушилась стена двухэтажного дома.

- При обрушении стены прохожий чудом отскочил и не пострадал, - пишет горожанин.

Могли пострадать люди

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