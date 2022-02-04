В Саратове забил коммунальный гейзер на Чернышевского

Кадр ЧП в Саратове

Сегодня, 4 февраля, в Саратове забил очередной коммунальный гейзер, на этот раз на улице Чернышевского. Горожане поделились «радостью» ВКонтакте.

Как следует из видео, размещенного в группе «ЧП в Саратове», инцидент произошел возле бывшего планетария. Высота гейзера составляет не менее двух метров, судя по количеству воды на дороге он свежий.

Проблему уже пытаются устраничть коммунальщики.

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