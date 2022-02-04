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Политика4 февраля 2022 7:48

Культуру Саратова в мэрии возглавила Карина Щербакова

Источник:kp.ru
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Карина Щербакова

Карина Щербакова

В Саратове назначен новый главный чиновник по культуре. В должность исполняющего обязанности председателя управления по культуре городской администрации назначена Карина Щербакова.

В мэрии сообщили «КП-Саратов», что она приступила к работе с сегодняшнего дня, 4 февраля.

До этих пор Щербакова была заместителем председателя управления по культуре.

Место руководителя было вакантно с октября 2021 года.

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