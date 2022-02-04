В Энгельсе эвакуировали жителей многоэтажки из-за пожара

Минувшей ночью в Энгельсе произошел пожар в 9-этажном доме на проспекте Строителей. Вызов дежурному МЧС поступил в 2.32 ночи.

На тушение отправились три расчета.

Пожарным пришлось эвакуировать десять человек из соседних квартир. В одной из двухкомнатных квартир горели вещи на площади 20 кв метров. На пожаре пострадала 62-летняя женщина, ее госпитализировали.

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