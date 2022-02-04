Уборка снега в Саратове

Сегодня, 4 февраля, Саратов от снега убирают 6256 рабочих и 704 единицы техники, об этом сообщает городская администрация.

Дороги федерального, регионального и местного значения убирают 299 спецмашин, а дворы 1721 дворник и 118 машин спецтехники. На объектах социальной сферы задействовано 153 единицы техники и 844 коммунальных работник5а, а на объектах торговли 134 машины и 3447 рабочих.

При этом администрация сообщает, что провести уборку одновременно по всем адресам не представляется возможным.

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