Очередь на Авиастроителей

В Саратове больные коронавирусом стоят в одной очереди с незараженными. Горожане жалуются на обстановку в поликлиниках в социальных сетях.

Как пишет пользователь в группе «Саратов онлайн» ВКонтакте, в Поликлинике № 6 на улице Авиастроителей больные коронавирусом стоят в одной очереди с теми, кто пришел на рентген, сдачу крови и УЗИ.

- Как вы думаете кто является официальным спонсором заболеваемости ковидом? И это пол беды, записаться больному коронавирусом к терапевту по телефону - это настоящее испытание, 170 раз нужно позвонить, чтобы дозвониться хотя бы по 1 из 3 номеров регистратуры, - жалуется горожанин.

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