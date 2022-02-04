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Происшествия4 февраля 2022 6:27

Под Ершовым женщина пострадала из-за неисправного снегоуборщика на дороге

У Камаза отвалился передний отвал для снега
Наталия Калинина
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ФОТО: ГУ ГИБДД Саратов

ФОТО: ГУ ГИБДД Саратов

Вчера, 3 февраля, в Ершовском районе Саратовской области произошло ДТП с участием снегоуборочной техники. Пострадала женщина, о чем сообщает региональная Госвтоинспекция.

Авария произошла в 8:15 на 474 километре трассы «Пенза – Саратов - Озинки - граница с Казахстаном». Камаз под управлением 51-летнего мужчины, ехал по дороге и убирал сннег, когда у него внезапно отвалился передний отвал.

Автомобиль Лада-219010, за рулем которого была 33-летняя женщина, не успел затормозить и налетел на деталь. В результате ДТП водитель легкового автомобиля была доставлена в медицинское учреждение.

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