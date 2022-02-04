Путину рассказали про самые длинные рельсы в мире, которые станут выпускать в Балаково

Иван Демченко

На встрече президента Владимира Путина с с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» рассказали о развитии металлургического производства в Балаково. Встреча прошла накануне, 3 февраля.

На встрече выступил Иван Демченко, глава металлургического холдинга «Новосталь-М» в который входит сортовой металлургический завод в Балаково, занимающийся переработкой отходов металлолома.

- За два пандемийных года мы создали более полутора тысяч новых рабочих мест, а сегодня в городе Балаково Саратовской области мы реализуем проект строительства нового электрометаллургического завода на три тысячи рабочих мест. Интересно, что на этом производстве мы будем выпускать 150-метровые рельсы – самые длинные железнодорожные рельсы в мире. Это всё будет полностью производиться из вторсырья, полностью с закрытым водооборотом, с минимальными парниковыми выбросами. На самом деле в «Деловой России» нас, таких, которые занимаются «зелёными» проектами, немало, - рассказал Путину Демченко.

Он поднял тему разработки национального стандарта устойчивого развития для таких проектов, которые будут учитывать все интересы и задачи именно российской экономики.

Путин предложил разработкой такого стандарта заняться, если производители ощущают его нехватку.

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