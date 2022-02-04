Автолюбителей Саратова предупредили о тумане и гололеде

Снег на дорогах

Сегодня, 4 февраля, в региональной Госавтоинспекции автолюбителей Саратовской области предупредили о тумане и гололеде.

На дорогах образуются заносы, видимость ухудшается. Вечером будет дождь Нельзя превышать скорость. Нужно быть осторожным, учитывать интенсивность движения и погоду. В условиях снегопада нужно ехать на 10-15 км/ч медленнее обычного. Дистанцию до впереди идущего автомобиля нужно увеличить, а тормозить заранее. Нельзя останавливаться на проезжей части и очищать забитые снегом дворники. По возможности лучше избежать дальних поездок.

Пешеходам необходимо использовать световозвращающие приспособления, чтобы быть заметными для водителей.

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