Саратов

Сегодня, 4 февраля, в Саратове продолжается дождь и снегопад, об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Саратове температура колеблется в районе нуля. Небо весь день затянуто плотными облаками. Утром улицы накроет туман. В первой половине дня идет мокрый снег. Дует слабый южный ветер, отдельные порывы которого достигают 7 м/с.

В Саратовской области облачно. Ожидается снег и дождь. Ветер дует юго-восточный, его скорость составляет 6-11 м/с. Температура колеблется от +2 до -3 градусов. Местами ожидается туман с видимостью 500 м и менее, а также гололед и налипание мокрого снега.

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