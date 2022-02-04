Более 950 спецмашин убирают снег на дорогах Саратовской области

Уборка снега. Саратов

В ночь на пятницу, 4 февраля, в 17 районах Саратовской области продолжается снегопад и метель, в 19 районах наблюдаются дождь и туман.

Ночью дороги регионального значения убирали от снега 271 спецмашин. На расчистку транзитных маршрутов Саратова вышло 45 единиц спецтехники. За ночь коммунальщики использовали 1804 т реагентов.

На 7:00 проезд открыт по всем дорогам регионального значения. В городах области дороги убирали более 416 спецмашин. А на федеральных трассах их было 288. Использовались погрузчики, КДМ, автогрейдеры и другая спецтехника. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

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