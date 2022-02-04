День рождения отмечает Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Сегодня, 4 февраля, день рождения отмечает спикер Государственной думы, избранный депутатом парламента от Саратовского одномандатного округа Вячеслав Володин.

В телеграм-канале сторонников спикера «Володин.Саратов» уже появилось видеопоздравление. Жителей Саратова спросили, кто такой Вячеслав Володин и что они о нем думают.

Поздравил Володина одним из первых и его давний соратник, депутат ГД от Балаковского одномандатного округа Николай Панков.

- Он всегда помогает людям. Желаю крепкого здоровья, благополучия во всем и долгих лет жизни! – Панков опубликовал видео, посвященное работе Володина в Балаковском округе.

Поздравление в своих телеграм-аккаунтах с благодарностью за сотни инициированных и реализованных в регионе проектов опубликовали также председатель Правительства Саратовской области Роман Бусаргин и мэр Саратова Михаил Исаев.

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