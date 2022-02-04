В Саратовской области коронавирусом заразились еще 1 580 человек

На 4 февраля в Саратовской коронавирусом заразились еще 1 580 человек за сутки, о чем сообщает оперштаб. Всего обнаружено 149 617 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 130 412 человек, за сутки — 176. В стационарах остаются 1 623 человека, на амбулаторном лечении пребывают еще 12 348.
В Саратове обнаружено 646 зараженных, в Энгельсском районе — 365, в Балаковском заразились еще 122 человека, в Балашовском — 68, в Пугачевском прибавилось 44 случая, в Хвалынском — 40, в Вольском вывявлено 37, в Краснопартизанском — 29, в Ртищевском сообщают о 28, в Петровском — 27, в Ершовском зафиксировано 26 инфицированных, в Федоровском — 20, в Татищевском сообщается о 18 новых пациентах, в Советском, Воскресенском и Красноармейском — по 12 новых случаев, в Екатериновском —10.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет – 70;
- 7-14 лет – 207;
- 15-17 лет – 74;
- 18-29 лет – 155;
- 30-49 лет – 540;
- 50-64 лет – 353;
- 65 и старше – 181.
С пневмонией — 59, с признаками ОРВИ — 1 515, без симптомов заражение переносят шестеро.
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