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Происшествия4 февраля 2022 5:45

Возбуждено уголовное дело об уничтожении здания бывшей гостиницы «Россия» в Саратове

Памятник культуры признали утраченным
Наталия Калинина
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Пожар

Пожар

Возбуждено уголовное дело об уничтожении здания бывшей гостиницы «Россия» в Саратове, об этом сообщает прокуратура Саратовской области по результатам проведенной проверки.

Здание «Дом купца И.И. Зейферт» является объектом культурного наследия местного значения. Собственники объекта халатно отнеслись к его сохранению, в результате чего возник пожар, разрушивший крышу и перекрытия третьего и четвертого этажей.

Полученные в ходе пожара повреждения основных строительных конструкций усугубили состояние здания. Фактически объект культурного наследия был утрачен.

Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования. После этого было возбуждено уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия.

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