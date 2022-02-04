Пожар

Возбуждено уголовное дело об уничтожении здания бывшей гостиницы «Россия» в Саратове, об этом сообщает прокуратура Саратовской области по результатам проведенной проверки.

Здание «Дом купца И.И. Зейферт» является объектом культурного наследия местного значения. Собственники объекта халатно отнеслись к его сохранению, в результате чего возник пожар, разрушивший крышу и перекрытия третьего и четвертого этажей.

Полученные в ходе пожара повреждения основных строительных конструкций усугубили состояние здания. Фактически объект культурного наследия был утрачен.

Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования. После этого было возбуждено уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.