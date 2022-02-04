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Общество4 февраля 2022 5:24

Открыт проезд по всем федеральным и региональным трассам в Саратовской области

Источник:kp.ru
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Сегодня утром, 4 февраля, возобновилось движение всех видов транспорта на автодороге федерального значения Р -208 " Тамбов- Пенза- Саратов-Пристанное- Ершов- Озинки- граница с республикой Казахстан. Вчера было закрыто движение для грузовиков в Озинском районе Саратовской области.

К семи часам утра снег продолжал идти в 28 районах области.

Председатель правительства Саратовской области роман Бусаргин в традиционном утреннем отчете в телеграм сообщил, что на расчистке федеральных автомобильных дорог ночью работали 288 единиц техники, региональные дороги расчищали 266 машин,

муниципальные власти отчитались об уборке своих дорог силами 416 единиц техники.

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