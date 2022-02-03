Отключение отопления в Энгельсе: В местном роддоме начали раздавать дополнительные одеяла

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Отключение тепла и горячей воды 3 февраля в значительной части Энгельса продолжается с 9 утра 3 февраля. В сферу отключения попали 419 различных объектов, кроме жилых домов это и объекты соцсферы.

В частности, отключили тепло на весь день в Энгельсском роддоме. Температура там, как сообщили очевидцы, не опускалась ниже 16 градусов, но некоторым роженицам уже выдали по желанию вторые одеяла, а из части палат, которые остыли быстрее остальных, женщин перевели временно в более теплые.

В «Т Плюс» КП-Саратов сообщили, что все работы по срочному ремонту теплотрассы на проспекте Строителей, из-за которых и произошло отключение, уже завершены. Сейчас уже идет заполнение теплосетей для восстановления подачи отопления и горячей воды объектам города.

- Обращаем внимание, что за дальнейшее распределение по внутриквартальным теплосетям отвечают сторонняя ресурсораспределяющая компания и управляющие организации, до которых была своевременно доведена информация об окончании работ. Сейчас именно от их оперативных действий зависит скорость поступления тепла и ГВС непосредственно до тех объектов, которые попадали в зону отключения, - заявили в «Т Плюс».

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