Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 февраля 2022 15:30

Отключение отопления в Энгельсе: В местном роддоме начали раздавать дополнительные одеяла

Ремонтные работы с отключением тепла на тепломагистрали в Энгельсе продолжались весь день
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Отключение тепла и горячей воды 3 февраля в значительной части Энгельса продолжается с 9 утра 3 февраля. В сферу отключения попали 419 различных объектов, кроме жилых домов это и объекты соцсферы.

В частности, отключили тепло на весь день в Энгельсском роддоме. Температура там, как сообщили очевидцы, не опускалась ниже 16 градусов, но некоторым роженицам уже выдали по желанию вторые одеяла, а из части палат, которые остыли быстрее остальных, женщин перевели временно в более теплые.

В «Т Плюс» КП-Саратов сообщили, что все работы по срочному ремонту теплотрассы на проспекте Строителей, из-за которых и произошло отключение, уже завершены. Сейчас уже идет заполнение теплосетей для восстановления подачи отопления и горячей воды объектам города.

- Обращаем внимание, что за дальнейшее распределение по внутриквартальным теплосетям отвечают сторонняя ресурсораспределяющая компания и управляющие организации, до которых была своевременно доведена информация об окончании работ. Сейчас именно от их оперативных действий зависит скорость поступления тепла и ГВС непосредственно до тех объектов, которые попадали в зону отключения, - заявили в «Т Плюс».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

0