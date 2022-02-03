Саратовскую область засыпет снегом с дождем

Сильный снегопад ожидается в Саратовской области всю ночь до утра

Автомобилистам в Саратовской области предлагают быть максимально осторожными в ночь с 3 на 4 февраля. Во многих местах по региону ожидаются сильные осадки. В большинстве районов это будет мокрый снег или снег с дождем.

С утра к этому добавится туман с видимостью до 500 метров и гололед. На проводах и конструкция прогнозируют налипание мокрого снега, на дорогах будет гололедица.

Температура ночью -4...+1°, днем 4 февраля -3...+2°

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