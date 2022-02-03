Напавших на ребенка собак в Заводском районе повторно отлавливать не будут

Бродячих собак не будут отлавливать повторно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Если на детей нападают чипированные бродячие собаки – то это в рамках закона. Администрация Заводского района Саратова прокомментировала факт нападения на 9-летнего ребенка стаи бродячих собак. Это произошло 2 февраля на улице Тульская. Одна из собак укусило ребенка за локоть.

Проверку по этому случаю проводит региональный СУ СКР.

В администрации района сообщили, что 31 января на Тульской отловили и отправили в приют двух собак, но после сообщения о нападении на ребенка отправят туда ловцов повторно.

При этом в администрации подчеркнули, что животные, которые уже были отловлены ранее, а потом снова выпущены на волю, на которых уже стоят метки – вне рамок юрисдикции чиновников. Таких собак повторно отлавливать запрещено, даже если они нападают на детей.

- Мероприятия по обращению с животными без владельцев включают: их отлов и транспортировку; вакцинацию от бешенства, маркировку, стерилизацию; возврат на прежние места обитания при условии, если животное не проявляет немотивированную агрессию в отношении человека либо других животных. Повторный отлов животных, имеющих не снимаемые метки, запрещен, сообщили «КП-Саратов» в администрации Заводского района.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.